Agnaldo Timóteo tem piora no estado de saúde; família pede orações

"Agnaldo Timóteo teve um pequeno agravamento no seu estado de saúde e por isso continuará internado na UTI", diz nota assinada pela família do músico. "Continua em ventilação mecânica invasiva."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agnaldo Timóteo, 84, teve uma piora no estado de saúde nesta sexta-feira (2). O cantor está internado desde o dia 17 de março, após receber diagnóstico de Covid-19. Ele segue em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro.

