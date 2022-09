Marido de Amanda Klein parabeniza 'valentia' da jornalista após ataque de Bolsonaro

O empresário Paulo Ribeiro de Barros, marido da jornalista Amanda Klein, a parabenizou nesta terça-feira (06) pela "valentia e coragem" após ser atacada pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) durante a sabatina na emissora.

Amanda contou que ao sair do programa foi para casa e recebeu o apoio do marido. "Ele me deu um abraço e me cumprimentou pela valentia e coragem".

"Há pessoas que imaginam que podemos ter conflitos [por divergências políticas]. Mas está tudo bem entre nós, como sempre", afirmou ela. Amanda Klein e Paulo Ribeiro estão juntos desde 2018 e têm um filho de 3 anos, Eduardo, o Dudu.

O ataque de Bolsonaro ocorreu depois que a jornalista o questionou sobre os familiares do presidente terem negociado 107 imóveis desde 1990, e de 51 deles terem sido adquiridos total ou parcialmente em dinheiro vivo, segundo a reportagem do UOL.

"Amanda, você é casada com uma pessoa que vota em mim. Não sei como é o teu convívio com ele na sua casa", retrucou o presidente. Ela rebateu ao afirmar que sua vida particular não estava em pauta, e o presidente reagiu: "E a minha [vida] particular está em pauta por quê?". "Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República", respondeu Amanda.