Marcos Frota relembra morte do 1º filho com Carolina Dieckmann e separação

Marcos Frota, 65 anos, relembrou o fim de seu casamento com Carolina Dieckmann, 44 anos. Os dois ficaram juntos por 6 anos e são pais de Davi, hoje com 23 anos.

O ator conta que sofreu com a separação e o tanto que ela foi exposta na mídia. Frota e Dieckmann terminaram o casamento em 2004.

“Ela foi embora da minha casa. Foi doído. Foi muito doído. E foi uma fratura exposta, porque a imprensa acompanhava tudo. Todo dia eu tinha que falar sobre a separação, me explicar. Tinha fotógrafo na porta de casa. Foi difícil”, desabafou em entrevista ao Abroader Podcast.

Frota relembrou ainda que a atriz chegou a engravidar, mas sofreu um aborto espontâneo. Eles tentaram uma segunda vez e nasceu Davi.

“Depois de quatro anos de viúvo, eu me casei com a Carolina. Eu ia recompor a minha família. Ela perdeu a primeira gravidez em um aborto espontâneo, logo depois, engravidamos de novo, e o Davi veio”, disse.

O casamento com a loira aconteceu quatro anos após ele ficar viúvo. A primeira mulher dele morreu em um acidente de carro aos 35 anos.

Com Cibele, Frota teve 3 filhos. Na época do acidente, o ator estava no auge da carreira com o personagem Tonho da Lua, que é lembrado até os dias de hoje.

“Eu estava experimentando o sucesso, me dando o direito de tomar a taça da vitória. Vieram todos os prêmios, o reconhecimento, a ocupação do horário nobre na TV Globo. Mas eu caí em todas as armadilhas que o sucesso pode proporcionar ao artista. Até que eu perdi a minha esposa. Carrego uma culpa comigo. Eu devia ter ficado colado nela”. desabafou.