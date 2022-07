Marcius Melhem se vinga com indireta após demissão de Dani Calabresa da Globo

Apesar da 'vingança' de Marcius, as demissões não se comparam já que ele foi dispensado em meio ao escândalo enquanto Dani Calabresa apenas encerrou o seu contrato fixo com a Globo, já tendo inclusive depois dessa demissão trabalhado por obra determinada com a emissora, no CAT BBB 22. Dani explicou que o fim do contrato aconteceu em dezembro de 2021 mas só agora ela falou sobre o assunto.

No Twitter, ele publicou uma imagem com a frase "hora de você ir para casa", a mesma usada por Dani Calabresa em 2020, quando Melhem foi demitido em meio ao escândalo de assédio.

