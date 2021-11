Maraisa desabafa sobre último adeus a Marília Mendonça: 'tudo no meu corpo dói'

Maraisa, da dupla com Maiara, fez um desabafo na madrugada deste domingo (7) após o velório de Marília Mendonça.

A cantora publicou uma foto da homenagem que aconteceu no velório da amiga que foi vítima de um acidente de avião, e escreveu:

“Tudo no meu corpo dói… Só sei conversar chorando e você muito bem sabe o quanto eu sou ruim pra essas coisas. Nunca imaginei que um dia teria que arrumar uma roupa preta pra ir te encontrar pela última vez como foi hoje. Beijei, toquei e quando iam fechar eu já pensava que eu nunca mais ia te ver! E os nossos sonhos?? E os nossos planos?? Tô inconformada, em alfa! Começo a falar uma coisa e esqueço! Estou forte e, de repente, saio do eixo! Vou cantar e parece que nunca fiz isso na vida. Queria ouvir nosso álbum com você, sempre lembrando do porquê escolhemos cada faixa, mas você não responde… Você não diz nada… Parece que está dormindo em um sonho de princesa!.. Juntando meus cacos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele, mais do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de madeira. Amiga… Eu sei que você, mais do que ninguém, ia querer que eu compreendesse e eu nem sei se você me ouve. Mas dessa vez você não vai ter a Maraisa inabalável. É uma dor, uma tristeza… Vivendo e morrendo ao mesmo tempo! Eu nunca vou entender! Mas eu sempre vou te amar. E irei honrar seu nome e seus sonhos até o fim da minha vida!!!”, escreveu.

