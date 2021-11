Avião que caiu com Marília Mendonça não tinha caixa preta

Ainda de acordo com o UOL, o coronel Oziel Silveira, comandante do SERIPA III (3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) havia afirmado que aeronaves como a que caiu não têm caixa preta, mas os proprietários podem optar por incluí-la.

Segundo o UOL, a informação foi confirmada pela FAB (Força Aérea Brasileira) por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), responsável pela investigação do acidente, no entanto,o spot geolocalizador foi encontrado nos destroços da aeronave, será confrontada com o plano de voo da aeronave e pode ajudar a esclarecer o que levou o avião a cair.

