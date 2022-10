Mãe de vítima de Jeffrey Dahmer diz que fantasias do assassino causam gatilhos

Ainda assim, a série se tornou a quarta mais vista do canal de streaming. Se forem consideradas só as produções de língua inglesa, ela está em segundo lugar.

Perucas loiras, óculos retrô e até camisas parecidas com as que o ator Peter Evans usa na série estão à venda no eBay.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fantasias de Halloween inspiradas no assassino Jeffrey Dahmer, cuja história é contada na série "Dahmer: Um Canibal Americano", da Netflix, têm causado mal-estar entre os parentes das vítimas dos criminoso.

