Mãe de Gabriel Medina processa nora após expor briga familiar e pede bolada

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, no processo Simone alega que as publicações de Bruna foram infundadas e caluniosas, e que tudo o que fez foi para o bem da família.

Simone processa Bruna por danos morais após a jovem publicar no Instagram que ela e a filha do casal foram expulsas da casa da família.

A briga na família de Gabriel Medina parece não ter fim. Agora, a mãe do surfista, Simone Medina, está processando a nora, Bruna, esposa do filho Felipe Medina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.