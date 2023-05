Mãe de filha de Xamã detona cantor e diz que ele é pai ausente

"Desde a minha gestão, passei por tudo sozinha, desde consultas médicas até de fato o dia de ter a Hanna. Zero suporte emocional e financeiro. Sempre essa luta pelo mínimo. Para minha filha ser registrada em cartório, demorou meses e só foram feitas através de ameaças sobre alienação parental. Desde então, dá para contar nos dedos os dias que a Hanna teve contato com o pai, a não ser quando tem algum feriado ou ele faz alguma parceria e quer vender uma imagem da pessoa que ele não é, como foi agora na Páscoa. Enfim, é uma pessoa extremamente narcisista e egoísta, e toda vez que cobro alguma responsabilidade paterna, se não aceito os termos 'ser pai quando quero, não posso pagar ou ajudar', eu que me torno a pessoa ruim. Ele não é só dublê de marido, é dublê de homem, de pai e sofre de um extremo desvio de caráter", escreveu Rennata.

Ela também citou uma batalha judicial que trava com o cantor para garantir os direitos da criança e optou para usar as redes sociais como forma de ajuda.

Rennata Gutierrez, mãe da filha de Xamã, expôs o cantor em uma série de stories sobre a relação dele com a filha Hanna, de 1 ano e 10 meses. No desabafo, a influencer diz que o artista é narcisista, pai ausente e tem desvio de caráter'.

