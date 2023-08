Luísa Sonza anuncia detalhes de novo álbum, 'Escândalo Íntimo'

Your browser does not support the video tag.

Luísa Sonza anunciou nesta quarta-feira (9) detalhes do seu novo álbum, que teve nome revelado pela primeira vez: "Escândalo Íntimo".

Com lançamento marcado para o dia 29 de agosto, este é o terceiro álbum da artista de 25 anos.

Ao anunciar a capa e a contracapa do álbum, Luísa Sonza fez um texto explicando sobre o que se tratam as canções: "Esse álbum é longo, e como é! É uma longa história… Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, pra todo mundo ver e escutar. Vocês vão entender aos poucos… Esse álbum é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo, a de mim comigo mesma. Pesadelos. Uma autoanálise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo. Que burrice a minha achar que alguém além de mim era culpada por tudo que fiz comigo".

Para gravar o álbum, Luísa passou uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Luísa Sonza neste exato momento em live do Instagram. pic.twitter.com/4EWhmB6y0C — Acesso Sonzers (@acessosonzers) August 9, 2023

