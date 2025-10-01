   Compartilhe este texto

Ludmilla é multada após posar pilotando jet ski sem colete e habilitação

Por Portal Do Holanda

01/10/2025 19h46 — em
Famosos & TV



A cantora Ludmilla, que está de férias em Angra dos Reis, foi multada pela Capitania dos Portos por pilotar um jet ski sem seguir as normas de segurança. A informação é do jornal Extra. A artista não estava usando colete salva-vidas e também não possuía habilitação náutica.

No domingo (28), Ludmilla compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando-se conduzindo a moto aquática enquanto cantava “Cam Girl”, segurando o celular com uma mão e guiando o jet ski com a outra. O valor exato da multa aplicada à cantora não foi divulgado.

ASSUNTOS: Famosos & TV

