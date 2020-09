Luciano Camargo vira cantor gospel e lança álbum

Luciano Camargo vai lançar um álbum musical gospel chamado 'A Ti Entrego', contendo 15 faixas. Esse será o primeiro trabalho solo do cantor.

Ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, o cantor explicou que mesmo com o novo projeto continuará fazendo dupla com o irmão Zezé Di Camargo.

“Estou no melhor momento da minha carreira. O momento que estou cantando louvores para as pessoas (porque no ambiente familiar já o fazia) é bem agora em que me sinto tocando uma vida plena, com equilíbrio e amor. É quando você se sente assim que entende melhor o mundo. Há 20 anos, eu tive vontade de gravar um trabalho assim, mas lá atrás, não teria essa leveza e verdade de agora”, contou ele ao jornalista.

O álbum estará nas plataformas digitais a partir de 16 de outubro.