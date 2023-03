Lucas Lucco e MC Mirella se pegam em avião e saem de mãos dadas; vídeo

Lucas Lucco e MC Mirella, juntos e assumidos. O cantor e a funkeira foram flagrados em clima de pegação durante uma viagem de avião a caminho da Angola, na África, segundo Leo Dias, do Metrópoles.

FAMOSOS: Mirella e Lucas Lucco são vistos andando de mãos dadas em Angola. Shippam? pic.twitter.com/OOjJWP8FCH — CHOQUEI (@choquei) March 11, 2023

O novo casal saiu do aeroporto de mãos dadas. Lucco está no local para realizar o seu primeiro show no país.

O cantor está solteiro desde o começo de 2022 após o fim do casamento com Lorena Carvalho, com quem tem o filho Luca, de 2 anos. Já Mirella se separou de Dynho Alves enquanto o rapaz estava confinado em “A Fazenda”, devido a uma possível traição com Sthe Matos no reality show.