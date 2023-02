Lucas Lucco revela que 'levou fora' de Larissa do BBB23

"Vi que a Lari falou de mim no BBB, mas me trocou pelo Fredim :(", escreveu ele no Twitter.

Lucas Lucco comentou sobre o romance de Larissa e Fred Desimpedidos no BBB 23 (Globo), após sister falar sobre cantor na casa. Em seu perfil do Twitter, ele disse que viu quando a professora de Educação Física o citou na casa, mas que acabou o trocando.

