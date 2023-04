Ex-participantes do BBB 23 contam planos para o futuro em reencontro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reencontro entre os ex-participantes do BBB 23 (Globo) aconteceu nesta quarta-feira (26) no Multishow. Mas para quem estava esperando "tretas" e troca de farpas entre os brothers, acabou precisando assistir um programa morno e numa vibe "good vibes", como diz Domitila.

Bruno de Luca e Ana Clara comandaram a edição "A Eliminação" e tentaram resgatar algumas fofocas e polêmicas dos bastidores, porém os internautas comentaram que esperavam mais. "Achei que pelo menos a Ana Clara ia passar uns VT's mais interessantes, mas são as mesmas coisas bobas de sempre", escreveu o @iorctizei. Os apresentadores até tentaram descobrir se está rolando algo entre Tina e Gabriel Fop, mas os dois negam que são um novo casal.

Gustavo e Key Alves também foram vistos mais próximos nos bastidores da Rede Globo, mas o ex-casal nega que tenha voltado e revela que só restou amizade entre eles. "Deixa ele lá no agro e eu na cidade", disse a jogadora de vôlei.

Mas afinal, quais são os planos dos ex-participantes? Muitos aproveitaram o momento do programa para se divulgar. Marília, Key Alves, Ricardo Alface disseram que pretendem continuar no universo do entretenimento. Domitila revelou que pretende seguir a carreira de cantora, falou sobre o seu filme em Cannes e que gostaria de ser apresentadora. Tina e Gustavo revelaram que estão fazendo curso de oratória com o mesmo professor e querem se profissionalizar na área da comunicação.

A verdade é que muitas oportunidades irão aparecer para todos eles. Inclusive, Jade Picon, ex-sister do BBB 22 apareceu para ressaltar isso. A influenciadora saiu do reality e ganhou um papel de destaque na novela "Travessia". "A experiência do programa em si é uma loura, mas o pós é uma loucura também. As oportunidades são infinitas. Se joguem!", disse.

E a grande vencedora? Amanda aproveitou o programa para alfinetar alguns brothers que a chamaram de "planta" e disse: "Ser planta é subjetivo, né? Tem pessoas que me acharam planta no jogo, e eu ganhei. O negócio é a gente não agradar as pessoas ali dentro, mas agradar aqui fora."

Na manhã desta quarta-feira (26), no café da manhã com Ana Maria Braga, Amanda rebateu críticas que recebeu de Fred Nicácio, que a chamou inúmeras vezes de "planta". "Acho que qualquer coisa que ele diga fala mais sobre ele do que sobre mim, eu tenho uma impressão ótima sobre o Fred, acho que é uma pessoa que preenche os lugares, é uma visão que ele tem sobre mim, eu joguei da minha maneira", disse.