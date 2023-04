BBB 23: Final terá shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho e presença de eliminados

A Globo anunciou nesta segunda-feira, 24, que a final do Big Brother Brasil 23 terá shows de Carlinhos Brown, IZA, Mumuzinho – técnicos do The Voice Kids – e Lauana Prado. O último dia de competição do reality show acontece nesta terça-feira, 25.

A emissora ainda confirmou o valor do prêmio desta edição: R$ 2.880.000. Na edição marcada pela rivalidade entre os grupos Deserto e Fundo do Mar, as finalistas são todas integrantes do primeiro núcleo: Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao.

Os participantes que deixaram o BBB por meio de votação popular também estarão presentes na final. Os cantores que irão se apresentar na final vão performar seus grandes sucessos e os técnicos do The Voice farão, também, um musical juntos.

Além do show, VT’s especiais vão destacar a trajetória das finalistas, as emoções e as reviravoltas de 100 dias de competição.