Nasce 1º filho de Daniel Radcliffe; ator é visto passeando com carrinho de bebê

A notícia de que eles seriam pais foi confirmada pela equipe do ator em março, após Erin ter sido vista já com a barriga aparente e rumores começarem a surgir nas redes sociais.

A informação foi revelada após os artistas terem sido flagrados andando com um carrinho de bebê pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos. As imagens foram divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail.

