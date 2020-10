Lucas Lucco diz que ficou sem jeito de negar harmonização facial a dentista

Lucas Lucco voltou a falar sobre o arrependimento de ter feito harmonização facial em entrevista ao Fantástico, neste domingo (4). Durante quase um ano o cantor teve sérios problemas com a própria imagem.

O artista contou que estava tratando das olheiras quando o profissional citou sobre o procedimento. Para 'não ficar chato', o cantor acabou cedendo e realizando o procedimento estético.

"Na verdade eu esperava tirar um pouco das olheiras. Quando eu tava fazendo o procedimento o profissional citou: Vamos deixar você com uma cara mais de bad-boy? Porque fica mais masculino. Vamos colocar mais um pouquinho aqui porque você pode ficar com o maxilar mais projetado", relatou.

"Eu já tava na cadeira. Ia ficar chato eu sair indelicado, não vou fazer mais não. Achei que ia ficar chato a situação. Aí eu falei: blz, vamos fazer", revelou.

Porém o cantor não gostou do resultado e agora passa por um processo para reverter a harmonização facial.

a matéria do fantástico com o Lucas Lucco sobre harmonização facial foi muito interessante para a reflexão, eu espero que os profissionais tenham mais responsabilidade do que ganância, dinheiro não pode comprar o bom senso