Lisa Kudrow revela ter encontrado bilhete de Matthew Perry

Mais de um ano após a morte de Perry, Lisa afirmou ter descoberto o bilhete dentro do pote. "Eu recentemente encontrei o bilhete que ele colocou dentro do pote para mim. Eu não havia aberto para ver o que havia dentro. Ele colocou um bilhete lá dentro e eu esqueci", revelou a atriz.

O presente, um pote de biscoitos que fazia parte de um dos cenários da série Friends, foi dado por Perry no fim das gravações do último episódio. "O Matthew me deu no fim [das filmagens] do nosso último episódio", disse Lisa.

