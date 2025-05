Em reabilitação, atriz Maidê Mahl explica por que não mostra o rosto

Recentemente, amigos da atriz lançaram uma vaquinha virtual para ajudar com os custos do tratamento.

Maidê explicou o motivo pelo qual não tem mostrado o rosto nas postagens. “Queridos amigos, sigo no processo de reabilitação física. Peço a compreensão de todos. Não estou recebendo visitas no momento. Aos poucos, compartilho o processo. A Mariah Eveline [psicoterapeuta] está comigo sempre e, assim que possível, responderá todos vocês.”

A atriz Maidê Mahl publicou um vídeo no Instagram nesta quinta-feira (8) em que aparece caminhando com o auxílio de um equipamento de apoio. Desde setembro do ano passado, quando foi encontrada inconsciente e com ferimentos graves em um hotel de São Paulo, ela tem enfrentado um delicado processo de reabilitação física e emocional.

