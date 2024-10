Liam Payne teve overdose e precisou ser ressuscitado no auge da dependência, dizem fontes

Amigos e ex-colegas também teriam se chocado ao saber de sua contratação para o programa Building the Band, da Netflix. Mesmo com o artista ainda enfrentando recaídas, seu empresário teria insistido para que ele aceitasse o projeto, o que vem gerando questionamentos agora entre familiares e amigos, sobre a falta de apoio médico, pois todos sabiam que ele sofria de problemas de saúde mental e dependência.

Segundo uma fonte próxima revelou ao Page Six, o ex-One Direction passou pela situação crítica duas vezes, lidando com recaídas constantes, a partir do momento do fim da banda. “Ele ficou arrasado e nunca se recuperou. Se sentia perdido sem os seus irmãos”, disse a fonte, em referência aos colegas de banda, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik.

Liam Payne enfrentou uma overdose e foi ressuscitado ao menos uma vez no auge de sua dependência, anos antes de morrer ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, aos 31 anos.

