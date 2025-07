Lexa se pronuncia após novas notícias de dívida com Guimê: 'eu tentei'; vídeo

"Eu já me pronunciei sobre isso. É cansativo. Isso precisa correr no âmbito judicial. Tem que ser resolvido na Justiça, não aqui no Instagram. É muito chato ter que ficar vindo falar sobre isso o tempo todo. Só pra deixar claro, mais uma vez: eu já tentei fazer acordo, já tentei parcelar o valor para pagar e me livrar disso. Mas nunca conseguimos chegar a um consenso. Inclusive, já aceitaram um acordo e, no dia seguinte, voltaram atrás", disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.