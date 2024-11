Leonardo DiCaprio e Kate Winslet se beijam em evento 27 anos após 'Titanic'

O ator ganhou nos últimos anos a fama de somente namorar top models com menos de 25 anos. Ele atualmente namora Vittoria Ceretti, que recentemente completou 26. Já a atriz é casada com Edward Abel Smith há 12 anos.

DiCaprio, que foi o mestre de cerimônias do evento, abriu a exibição com um discurso elogiando Winslet, destacando seu talento e dedicação. “Seu trabalho neste filme foi nada menos que transformador”, afirmou o ator, antes de chamar a atriz para o palco, onde os dois deram um beijo e um abraço caloroso.

Leonardo DiCaprio introducing Kate Winslet during 'Lee' screening in Los Angeles (November 19, 2024). pic.twitter.com/K7H58zNSzS

