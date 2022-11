Léo Áquilla comemora chegada da primeira neta: 'não consigo conter a emoção'

Neste mês, Léo Áquilla anunciou o fim do seu casaemnto de oito anos com Chico Campadello. "Foram 8 anos de muito amor e alegria. Sem dúvidas, o melhor homem da minha vida. Amoroso, gentil, amigo e fiel... agradeço a Deus ter tido a oportunidade de conhecer o Chico. Mas a incompatibilidade de agendas impede que continuemos. Voa vida! Obrigada de todo meu coração", escreveu.

Vitor é filho biológico de Léo, fruto de seu único relacionamento com uma mulher, uma amiga com quem frequentava os cultos de uma igreja evangélica.

A jornalista, que atualmente é deputada federal, posou sorridente segurando a bebê no colo. "Apresento, com muita alegria, a Heloísa, minha neta que acabou de nascer. Não consigo conter a emoção nesse momento. Deus proteja meu coração", escreveu.

Léo Áquilla se tornou avó aos 52 anos e compartilhou o momento da chegada de sua primeira neta com os seguidores no instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.