Laudo do IML revela causa da morte do ator de ‘Carinha de Anjo’

O Instituto Médico Legal (IML), concluiu que a morte do ator Luiz Carlos de Araújo, conhecido pela atuação na novela “Carinha de Anjo”, foi acidental.

Segundo o laudo dos exames realizados no corpo de Luiz, ele morreu por asfixia e por uso de drogas, ao colocar um saco na cabeça após ter consumido cocaína.

Conforme o resultado, o ator tentou praticar a técnica de re-respiração, aquela em que a pessoa coloca um saco de papel na boca e respira dentro dele para tentar se acalmar. Porém, como estava entorpecido, colocou uma sacola de plástico na cabeça.

Por conta do dióxido do carbono contido no material, ele acabou perdendo a consciência e em seguida, ocorreu a “asfixia por confinamento”.

A morte também foi associada ao uso de antidepressivos e bebida alcoólica. A polícia aguarda agora apenas o documento que Instituto de Criminalística (IC) que traz detalhes sobre o local onde o corpo foi encontrado.

Luiz Carlos foi achado morto dentro do quarto do próprio apartamento, em São Paulo, com o saco na cabeça. O corpo não apresentava sinais de violência e a porta estava trancada por dentro.