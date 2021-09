Apartamento do ator de ‘Carinha de Anjo’ tem possível rota de fuga e namorado deve depor

Um laudo do IML ainda é aguardado e será decisivo para a conclusão do caso.

Caso a possibilidade seja confirmada, a pessoa não teria passado pela portaria do condomínio, mas sim por esta rota no apartamento que possui sacada baixa, próximo a um muro.

A Polícia Civil considera a possibilidade de uma pessoa ter estado no apartamento do ator Luiz Carlos Araújo, da novela “Carinha de Anjo”, e deixado o local através de uma rota de fuga antes dele ser encontrado morto, no último sábado.

