Duda Reis se pronuncia em vídeo após fala de Dayane sobre Nego do Borel

Duda Reis se manifestou na noite desta sexta-feira (17) sobre as falas da modelo e ex-participante do Big Brother Itália, Dayane Mello, acerca das acusações contra Nego do Borel. Além de criticar as falas da participante, a atriz afirmou que é um desserviço a RecorTV ter deixado Nego participar do programa, mesmo ele tendo sido indiciado por violência doméstica.

Duda Reis também postou no Instagram um vídeo em resposta às falas de Dayane Mello defendendo Nego do Borel. #AFazenda13 #Negodoborel #DudaReis

Part.1 pic.twitter.com/PPWIxVqYPD — FOFOCAIADA (@Fofocaiadaofc) September 18, 2021

"Deixo aqui esse vídeo para quem duvidou em algum momento da minha versão e deixo aqui a notícia de que hoje, Leno Maycon (Nego do Borel) foi indiciado por ter praticado violência doméstica contra mim. Vale lembrar que é a terceira denúncia, de uma terceira mulher diferente, sobre agressão física e psicológica vindas do mesmo homem. Até quando um agressor terá espaço na sociedade e até quando a palavra da vítima será colocada em pauta? Deixo aqui as minhas lamentações também para a emissora, que insiste em tentar mudar a imagem de homens que contém ficha criminal, revitimizando sempre a vítima. Obrigada.", escreveu.

Entenda o caso

A atriz acusa o cantor de agressão, estupro de vulnerável (quando estaria dopada), ameaça, injúria, lesão corporal e transmissão de HPV (doença sexualmente transmissível) durante o relacionamento de três anos. Nego chegou a ser indiciado por violência doméstica.

Na época, Duda também afirmou que ele guardava dinheiro ilícito e um fuzil em casa. Sobre essa acusação, a polícia indicou haver falta de provas. Nego do Borel processou a ex-noiva por calúnia, injúria e difamação.

No entanto, em “A Fazenda”, Dayane, que passou a maior parte da sua vida fora do Brasil e optou por entrar no programa sem ter informações sobre os participantes, acabou falando que “muitas mulheres inventam” acusações para ganhar dinheiro dos ex.