Katy Perry explica o que aconteceu com seu olho durante show em Las Vegas

Ela também postou um vídeo do momento do ocorrido, que viralizou nas redes sociais, para anunciar que estendeu mais 14 shows em sua residência em Las Vegas.

“Dando boas vindas a todos os meus #terraplanistas #defensoresdequeoespaçonaoexiste #passarosnãosãoreais #céunãoéazul para virem ver meu truque de festa com meus olhos de boneca quebrados em Vegas no próximo ano! O setlist do show é divertido e vai através da memória desde 2008, uma época em que não estávamos todos congelados com paranóias e a sensação que todos estão falando a mesma coisa. Esse show é uma festa ininterrupta sobre encontrar o amor incondicional e estranhamente (para mim) nada político, onde eu derramo cerveja dos meus peitos (isso também é um truque de festa ... eu não produzo lúpulo). Espero cantar junto com vocês em 2023! E nós vamos beber, este é por minha conta", escreveu a artista.

