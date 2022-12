Kanye West elogia Hitler e diz que ama nazistas em programa de extrema direita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kanye West, que mudou o nome para Ye, engrossou a lista de polêmicas nas quais tem se envolvido nos últimos meses ao elogiar, em entrevista, Adolf Hitler. Para o rapper, é possível ver coisas boas no líder nazista, disse ele a Alex Jones, dono do canal Infowars, no qual espalha teorias da conspiração e ideias da extrema direita.

O assunto foi trazido à tona quando o apresentador começou a discutir a onda de cancelamento que atingiu o rapper depois de ele ter compartilhado opiniões antissemitas. Para Jones, Kanye West não mereceria ser demonizado ou chamado de nazista.

Ao responder, o rapper elogiou o líder do partido nazista alemão. "Bem, eu vejo coisas boas no Hitler também. Eu amo todos, e judeus não vão me dizer que posso amá-los, e amar os contratos que eles me propõem e o que estão fazendo com a pornografia", afirmou em referência a empresas que recentemente romperam relações com ele.

Uma delas é a Balenciaga, que teve que se desculpar nesta semana após uma série publicitária em que crianças seguram ursos de pelúcia com acessórios fetichistas.

"Mas sobre esse cara, que inventou rodovias e inventou o microfone que eu uso como músico, você não pode falar nada de bom. Eu cansei disso. Eu cansei com essas categorizações. Todo ser humano tem algo de valor para trazer à mesa, especialmente Hitler", continuou, atribuindo falsamente as invenções das rodovias e do microfone ao nazista.

O próprio Jones, na sequência, disse não gostar de nazistas. Kanye West, então, pode ser ouvido dizendo "eu gosto de Hitler", enquanto o programa vai para um intervalo comercial.

No retorno, o porta-voz da extrema direita voltou a discordar do rapper, dizendo que "muitos judeus são pessoas boas", mas reforçando, sem provas, que existe uma "máfia judaica" nos Estados Unidos. "Há um certo fetiche por Hitler acontecendo atualmente", afirmou, ao que Kanye West respondeu: "Não é um fetiche, eu só gosto de informação".

"Eu não gosto da palavra 'mau' ao lado de 'nazistas'. Eu amo judeus, mas eu também amo nazistas", continuou o rapper, num falso discurso de que "é hora de promover o amor".