Kally fala sobre relacionamento com Cezar Black: 'eu era tóxica'

Kally Fonseca, 9ª eliminada de A Fazenda 2023 (Record), participou do Cabine de Descompressão (PlayPlus), com Lucas Selfie, e falou sobre o seu relacionamento com Cezar Black.

Segundo a cantora, ela foi "tóxica" ao insistir no envolvimento com o ex-BBB. No entanto, a ex-peoa não se arrepende da relação. No programa, Selfie mostrou diversos trechos em que Black afirmava que não queria se envolver. Os vídeos não causaram surpresa à Kally. Kally: "Tudo isso que, eu sabia que estava acontecendo. Ele me falava. Mas tudo o que ele falava, eu sentia ao contrário, por isso insisti em nós dois. [...] Eu era tóxica mesmo". Kally: "Se eu tivesse visto os vídeos [do meu comportamento] aqui fora, eu diria para parar de ser abestalhada, que eu era uma iludida... Mas lá dentro era outra coisa." Selfie: "E você acha que esse relacionamento tem futuro aqui fora?" Kally: "Tem que viver para ver, né? Lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Eu sou a mesma pessoa nos dois lugares. Já não sei ele.