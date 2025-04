Justin Bieber detona marca antiga: 'se gosta de mim não desperdice dinheiro lá'

Justin Bieber surpreendeu os fãs ao anunciar, em 10 de abril, que não está mais envolvido com a Drew House, marca de roupas que ele fundou em 2019 junto com Ryan Good, seu ex-estilista e amigo próximo. Em um post no Instagram, ele deixou claro que a Drew House não o representa mais, incentivando os fãs a não comprarem os produtos.

Durante anos, Justin foi o principal garoto-propaganda da marca, usando e promovendo peças como camisetas, chinelos e conjuntos de moletom com o icônico logo de rosto sorridente. O cantor tem dado indícios de uma nova marca, chamada SKYLRK, e até mesmo "queimou" simbolicamente a Drew House em um teaser do lançamento da sua empresa.

O vídeo mostra Justin incendiando uma casa cheia de itens da marca antiga. Enquanto a SKYLRK ainda não foi oficialmente lançada, os fãs já estão de olho nas possíveis peças, como moletons, bonés e acessórios coloridos.

O grande mistério é o que aconteceu entre Justin e Ryan Good, que já foram grandes amigos e sócios. Em 2023, Justin ainda desejava feliz aniversário a Ryan em um post promocional da Drew House, chamando-o de "irmão". No entanto, desde então, os dois pararam de se seguir no Instagram, e rumores sugerem que Justin até bloqueou Ryan. O afastamento parece fazer parte de uma ruptura maior com sua equipe antiga, incluindo seu ex-empresário Scooter Braun.