Juliette faz lipoaspiração durante cirurgia de troca de silicone dos seios: ‘aproveitei’

Juliette Freire precisou passar por uma cirurgia de troca das próteses de silicone que tinha há anos nos seios, e aproveitou a anestesia para fazer uma lipoaspiração. A campeã do BBB21 deu detalhes dos procedimentos aos seguidores após ser questionada sobre a sua internação que foi divulgada na última semana por sites de fofoca.

"Há oito anos, tirei o excesso de pele, fiz a masto e coloquei uma prótese de 250 ml. Como eu tinha emagrecido muito, eu era gordinha, emagreci, sobrou muita pele, enfim. Dessa vez, eu tive umas aderências da prótese, já era antiga, tirei essas aderências, fiz masto novamente, porque a prótese já tinha cedido, e diminuí. Estou com 225 ml se não me engano. Diminuí um pouco, mas tirei muita gordura", explicou.

"Eu fiz troca de prótese de mama, mastopexia e fiz lipo em algumas áreas, culote, uma coisa ou outra para aproveitar a anestesia. Já estava lá, eu disse: 'faça o que o senhor acha que deve fazer, doutor'. O foco principal era a mama, porque era a segunda cirurgia, era uma cirurgia mais delicada, tinha aderência, para eu não ficar muito tempo anestesiada. E aí quando estava ok, ele limpou algumas áreas que ele achou necessárias, mas nada de mais".

Questionada se quer fazer outra cirurgia, ela negou: "Deus me defenderá. Não, já me aquietei, está ótimo. Queria fazer isso há muito tempo, e não é mil maravilhas, dói muito, a recuperação é difícil. Quando for fazer, veja realmente sua necessidade e se você está disposta".

"Minha gente, é extremamente dolorido, dói muito, muito, muito. Eu tinha feito a primeira vez e não tinha doído tanto, porque eu não tinha tirado tanta gordura como tirei agora desta vez. Eu não lembrava que tinha doído tanto, por isso que eu fiz de novo (risos). Mas é isso, viu, minha gente! Eu estou logo avisando: vai quem quer".

Sobre harmonização facial, Juliette opina: "Nunca mexi no rosto, no máximo um botox. E já faz tempo. Nunca mexi no rosto, não. Tenho muito medo. Rosto é uma coisa delicada, porque se der errado, ferrou!" A paraibana ainda contou como lida com os haters. "Por incrível que pareça, eu olho muito pouco. O povo me pergunta muito sobre isso. Eu evito olhar. Primeiro que eu não resolvo, segundo que eu sei que só vai me alimentar de coisa ruim. Eu sou muito de boa com quem eu sou, eu sou muito de boa com as minhas atitudes. Se for dar confiança, enlouquece, e eu não estou a fim de enlouquecer, não. Eu não passei 32 anos lutando para ser alguém na vida e, quando eu consigo alguma coisa, endoidecer por causa disso. Deus me defenda".

Juliette entrou no BBB21 já com algumas plásticas na conta; entre elas silicone nos seios e lipoaspiração na barriga.