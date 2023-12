Jô quebra o silêncio sobre acusações da irmã: 'manipuladora e mau-caráter'

Jô rebateu a irmã, Eliza de Assis, após ser acusado de abandonar os pais financeiramente por conhecerem o filho do ex-atacante do Corinthians fora do casamento que ele ainda reconheceu.

Em entrevista à Quem, Jô desmentiu todas as acusações e chamou a irmã de manipuladora e mau-caráter.

"Infelizmente minha irmã Eliza e eu não temos um bom relacionamento por vários motivos. Desde pequenos, sempre tivemos conflitos. Éramos quatro irmãos e ela sempre era a que dava problema dentro de casa. Meu pai pode confirmar. Tenho provas do que estou falando. Ela sempre teve questões com os outros irmãos: meu irmão que faleceu, a Elaine, e eu, que sou o mais novo. Ela sempre falou que meus pais protegiam mais nós três do que ela. Meus pais nos criaram com dificuldade, não existia privilégio com ninguém, todo mundo foi criado igual. Só que, na cabeça dela, ela sempre achou que éramos privilegiados", contou.

Em um dos trechos da entrevista, o jogador aposentado afirma que sempre ajudou e presenteou os pais e as irmãs com uma casa e um carro para casa. Jô relatou que Eliza vendeu o imóvel e a van - dados por ele - e nem sequer comunicou o irmão.

"Numa das últimas vezes que eu conversei com ela, eu falei: 'você não devia ter feito isso, porque eu ralei, eu trabalhei. Você poderia ter me comunicado, eu ia te orientar. Agora você tem seu marido, sua vida, cada um segue a sua. Fiz a minha parte como irmão'. Ela seguiu o caminho que ela quis seguir", disse.

Ajuda aos pais - "Sempre ajudei meus pais. O que aconteceu agora foi que falei para eles que parei de jogar faz oito meses, tenho minhas rendas mensais e dependo delas. Então acabou atrasando de fato. Paguei uma parte e ia pagar outra depois, como sempre dou para eles todo mês. Tive essa conversa com meus pais no momento que anunciei minha aposentadoria. Falei: 'olha só, vou sempre ajudar vocês, vocês estão indo para a terceira idade e vou continuar ajudando vocês. Só que já não jogo mais futebol, o salário que eu ganhava já não ganho mais. E o dinheiro vai diminuindo. Meus pais entenderam perfeitamente. Tenho áudios do meu pai entendendo isso. Minha irmã usou isso para me atingir e usou a Maiára também".

Jô também citou que a irmã é manipuladora e mau-caráter - "Por meio da minha irmã Eliza, que é uma manipuladora, a Maiára tenta armar uma situação para me desconstruir como filho, como se eu tivesse abandonando meus pais. Isso para mim é grave! Nunca dei entrevista para ninguém para falar sobre nada, mas agora ela está tentando me desconstruir como filho. Meu pai me mandou áudio chorando: 'meu filho, o que é isso? Você nunca deixou de nos ajudar, você nunca deu as costas para a gente! Pelo contrário, você sempre ajudou'. É tudo manipulação da minha irmã. Meu pai não vendeu carro, não colocou apartamento à venda. Tudo isso foi manipulação da minha irmã. Se ela conseguir provar que meus pais, esse tempo todo, estão passando necessidade, eu me jogo da ponte", disse em um dos trechos da entrevista à Quem.