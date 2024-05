Janja e Whindersson Nunes trocam farpas após resgate de cavalo no RS

O humorista Whindersson Nunes e a primeira-dama Janja da Silva trocaram farpas, nesta quinta-feira (9), após o resgate do cavalo Caramelo no Rio Grande do Sul.

No X/Twitter, a primeira-dama compartilhou um vídeo e escreveu que estava desde cedo trabalhando pelo resgate do animal. "Muito emocionada! Desde às 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo".

Em seguida, Whindersson compartilhou o post de Janja com uma figura da personagem Chiara (Novela Travessia) com o semblante irônico. A primeira-dama retrucou o post do humorista.