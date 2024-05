Apesar do som baixo, Raça Negra faz plateia cantar e elogia Ricardo Nunes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O palco Parelheiros sofre com som baixo para o tamanho do público presente no show do Raça Negra, último da arena na zona Sul.

Com plateias espalhadas em duas direções diferentes, o som, principalmente da voz de Luiz Carlos, parece não chegar por completo em todos os cantos da arena.

Apesar do som baixo, que deixou o público um tanto distraído, o Raça Negra fez a plateia se emocionar e cantar junto nos momentos em que tocavam seus maiores hits de samba romântico, como "Quando Te Encontrei" e "Cigana".

Formado por muitas famílias e crianças, o público assistiu ao sol se pôr no palco Parelheiros ao som do grupo paulistano, que se apresentou com banda completa e bailarinas.

Uma hora após o início do show da banda, o cantor Luiz Carlos avisou que havia uma criança perdida atrás do palco. Após o pai ser encontrado, o artista deu um alerta à plateia: "Cuida da sua criança, hein!".

Luiz Carlos também usou de seu tempo no palco para pedir doações ao Rio Grande do Sul e agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, "que está fazendo um ótimo trabalho".

Após um show de 1h20 recheado de sucessos e cheio de energia por parte do vocalista Luiz Carlos, que pedia a participação do público e dançava com as bailarinas, o Raça Negra encerrou sua apresentação no palco Parelheiros lotado.

A banda fez um bis da faixa "É Tarde Demais" e terminou o show, é claro, com o grande sucesso "Cheia de Manias".