Jackie Chan viraliza ao falar português em comercial; confira

E a nossa nova estrela é o ícone das artes marciais Jackie Chan! Preparados para as ofertas incríveis do nosso #Shopee99 ? #ShopeexJackieChan pic.twitter.com/O1hPccpMEq

O astro Jackie Chan muito querido no Brasil, viralizou ao participar de um comercial para uma grande loja de vendas, no vídeo ele aparece fazendo uma dancinha e cantando a música do anúncio em português. O momento icônico virou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

