Internautas reagem a áudio de Larissa Manoela pedindo dinheiro do pai para comprar milho

Minha condição financeira está bem parecida com a da Larissa Manoela: precisando pedir pix até para pagar um milho com caldo de cana. Pensar que na infância eu jurava que adultos dizendo não ter 2 reais era falsidade.

Larissa Manoela vai expor a briga com os pais em entrevista ao Fantástico, que vai ao ar hoje (13). O programa deu uma prévia do depoimento da atriz e deixou internautas chocados que a jovem - dona de uma fortuna milionária - tinha que pedir dinheiro do pai até para comprar milho.

