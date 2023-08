Larissa Manoela expõe briga com os pais no Fantástico; vídeo

Your browser does not support the video tag.

em pânico que a larissa manoela vai expor os pais no fantástico pic.twitter.com/947rrtHOeR — luscas ™️ (@luscas) August 13, 2023

Sem se manifestar oficialmente desde o início da polêmica, Larissa Manoela resolveu expor a briga com os pais em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Com direito a troca de áudios com os pais, a chamada do programa mostrou uma prévia da entrevista, que trará a atriz contando o que fez com que ela rompesse a relação com a mãe Silvana e o pai Gilberto. Ambos controlavam a sua vida financeira e profissional.

“Oi, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", diz Larissa no áudio exibido por ela ao Fantástico.

Segundo o Fantástico, a atriz abriu mão de tudo o que ganhou em 18 anos ao seguir sozinha na administração da sua carreira.

"Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago", diz a atriz em um trecho divulgado.

A entrevista completa vai ao ar neste domingo no Fantástico, que tem início a partir das 20h30 (hora de Brasília).