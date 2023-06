Integrante da equipe de Lana Del Rey se desculpa após xingar brasileiros

Will Whitney, integrante da equipe de Lana Del Rey que xingou brasileiros após ter tido o seu celular furtado no Rio de Janeiro, pediu desculpas nesta quarta-feira (31), após a repercussão da postagem.

Enquanto isso, Lana Del Rey está no Amazonas turistando antes do seu show no Mita Festival em São Paulo.

"Gostaria de pedir desculpas pelo meu post sobre ser assaltado no Rio. A experiência realmente me abalou e escrevi um post no auge das minhas emoções", disse ele, que trabalha como técnico de som.

Will desativou sua conta no Instagram após a repercussão do post no qual xingou brasileiros de "lixo humano" e disse que os brasileiros "não merecem música ao vivo".

"Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de merda numa moto. Foda-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa", escreveu ele, com as hashtags “Foda-se o Brasil” e “Lixos humanos”.

"Sei que poderia ter acontecido em qualquer lugar e generalizar sobre qualquer pessoa ou lugar geralmente é injusto para a maioria. Eu deveria saber melhor. Já estive no Brasil muitas vezes com vários artistas diferentes e sempre me diverti muito", completou.

O ódio pelo país foi tanto no momento do post, que o homem chegou a mudar sua biografia no Instagram, colocando a sua localização atual como "Relutantemente em São Paulo". Pelo jeito, o técnico está na capital paulista aguardando o próximo show de Lana Del Rey, no MITA Festival, no sábado (3).

Will foi fortemente criticado por brasileiros que apontaram xenofobia em suas palavras.