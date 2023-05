Indenização milionária por atropelamento revolta família de Lima Duarte

Familiares de Lima Duarte estão surpresos e revoltados com o pedido de indenização de R$ 1,2 milhão solicitados por Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos, que foi atropelada pelo carro do ator no dia 1º de março.

Nesta quinta-feira (4), durante o programa Fofocalizando, a neta do ator comentou o caso. "O coração da família sangra e nos faz pensar a que ponto de sordidez se pode chegar", desabafou

O ator Lima Duarte se tornou alvo de um processo de danos morais e materiais na última sexta-feira (27). No dia 1º de março, o artista transitava em uma avenida movimentada da zona oeste paulistana, quando mudou de faixa sem dar a sinalização. O retrovisor de Duarte enroscou no guidão da moto de Simone Regina, que foi arremessada 200 metros a frente.

A motociclista entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com o UOL, ela pede um pagamento de R$ 5 mil mensais, tratamento em hospital particular, auxiliar de enfermagem para cuidados diários, transporte para tratamentos e fisioterapia. Em decorrência do acidente, Simone quebrou cinco ossos, colocou duas placas e nove parafusos. Os advogados alegam que ela pode ficar até um ano sem andar.

No processo, a motociclista também questiona se o ator não estaria sob efeito de remédios ou bebidas alcoólicas no dia do acidente. A defesa de Lima Duarte aponta que o artista é vítima de "gravíssimas inverdades, calúnias e difamações".

A equipe do ator publicou uma nota em que afirmava o envolvimento de Lima Duarte no acidente, embora tenha alegado que não teria sido responsabilidade do artista.

Após receber criticas, o ator se pronunciou afirmando ter arcado com alguns custos da vítima, como leito de hospital, uma cadeira de rodas e uma assistente social para auxiliá-la com os dois filhos.