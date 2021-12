Grupo se reúne na porta de hospital e faz oração pela recuperação do cantor Maurílio

Um grupo se reuniu na porta do hospital de Goiânia onde o cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, está internado após sofrer tromboembolismo pulmonar e três paradas cardíacas. Além disso, foram penduradas faixas com mensagens de apoio escritas: "Maurílio, a central de fãs te ama e está torcendo por sua melhora". O músico está internado desde quarta-feira (15), após passar mal durante a participação de um DVD. De acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta (17) o estado de saúde dele é grave.

