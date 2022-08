Gretchen dá entrevista nua para o SBT e choca Chris Flores

Empolgada com o resultado das novas plásticas, a rainha do rebolado fez propaganda dos procedimentos.

A situação aconteceu no intervalo de um procedimento estético que ela realizava após uma recauchutagem. "Fiz o peito, troquei a prótese porque já estava na época, aproveitei. E tô aqui, minha filha, na drenagem. Vocês estão vendo que estou até sem roupa", disparou ela, que só mostrou o rosto e os ombros no vídeo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.