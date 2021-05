Gracyanne Barbosa impressiona com transformação no rosto: ‘afinamento’

Incomodada com os traços fortes no rosto, resultado de anos de musculação, Gracyanne Barbosa aderiu a uma espécie de harmonização facial - mas com o intuito de dar a impressão de afinamento na face.

Neste domingo, ela compartilhou o resultado com seguidores, dando detalhes do que foi feito:

“[...] muitos seguidores vem me perguntado sobre o afinamento do meu rosto, então vou revelar pra vocês. Algumas pessoas não sabem , mas como faço muito exercício físico com muitos pesos acabo trabalhando a musculatura do meu rosto por 2a intenção. Desde de novinha tenho o rosto mais cheio e as bochechas sempre me incomodaram”, começou.

“Minha queixa era justamente o rosto cheio. A Dra. Gabriela resolveu inicialmente trabalhar com a toxina botulínica ‘full face’, ou seja , pontos estratégicos para o afinamento do rosto associado com enzimas lipoliticas para a face e depois um protocolo de “beautification “ onde o rosto é alongado (com ácido hialurônico) e em poucas quantidades de produto e sempre em pontos específicos da face.”, afirmou.