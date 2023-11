Governo federal pede explicações de produtora após morte de fã de Taylor Swift

O governo federal notificou no sábado (18) a T4F, produtora responsável pelos shows de Taylor Swift no Brasil, para que esclareça sobre a morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, no Rio. O órgão deu uma prazo de 24 horas a empresa.

No ofício, divulgado pela CNN Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) determina que a produtora apresente as seguintes informações: quem determinou a proibição de acesso a água no show; se havia disponibilidade de bebedouros; sobre o quadro técnico responsável pelo atendimento médico no local do evento e quais foram os procedimentos adotados para socorrer Ana Clara.

Após as explicações, o Ministério da Justiça decidirá se abre um procedimento contra a produtora.

O show de Taylor que ocorreria neste sábado (18) foi adiado para segunda (20). Neste domingo (19), a cantora tem mais uma apresentação no Engenhão.