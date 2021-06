Globo planeja homenagem após críticas, mas Faustão se recusa a aparecer

Fausto ficou chateado com a falta de planejamento da emissora para o último “Domingão do Faustão” além do tratamento que teve do diretor Ricardo Waddington.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, a ideia da emissora é que o apresentador aparecesse em vídeo para se despedir do publico, mas o problema é que Faustão ficou chateada com a forma que deixou a emissora e não pretende gravar um vídeo fingindo estar tudo bem.

Após ser duramente criticada por demitir Faustão sem uma despedida do apresentador após 32 anos de serviços prestados, a Globo resolveu planejar uma pequena homenagem ao comunicado no próximo domingo (20).

