GKay descobre que ganhou relógio de R$ 59 mil na Farofa

"E se mandar fazer um falso e vender esse aqui pra pagar as contas?", continuou ela. "Tô brincando, gente, brincando! Pelo amor de Deus, jamais faria isso! Foi só uma ideia vaga que passou pela minha cabeça. Uma ideia bem vaga. Vou guardar aqui, botar aqui no cofre. Deus me defenda", finalizou.

Em seguida, ela revelou quem deu o presente ostentativo; o empresário digital Shirleyson Kaisser: "Kaisser, meu filho... Gente, quando chegar o aniversário desse homem eu vou dar o quê, pelo amor de Deus? Eu não sei o que dizer. Kaisser, eu vou mandar só uma lembrancinha, tá, no seu? Eu não sei o que eu faço com um negócio desses".

