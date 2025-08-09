   Compartilhe este texto

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam votos em cerimônia intimista

Por Folha de São Paulo

09/08/2025
Famosos & TV


Foto: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebraram os 15 anos de casamento com uma renovação de votos neste sábado (9). Realizada no Rancho da Montanha, em Membeca, no interior do Rio de Janeiro, a cerimônia contou a presença de cerca de cem convidados entre família e amigos próximos.

Foto: Reprodução/Instagram

O momento foi pautado pela simbologia familiar, com os filhos do casal em papeis centrais. Titi, de 12 anos, conduziu o pai ao altar, enquanto Bless, de 10, e Zyan, de 5, acompanharam Giovanna em sua entrada. Nas fotos e vídeos da celebração, Titi aparece emocionada, sendo abraçada pelo pai.

Em suas redes sociais, Giovanna compartilhou o quanto estava envolvida com os preparativos: "Estou enlouquecendo aos poucos, hoje estou praticamente surtada", disse com bom humor.

Nos registros do evento, ela aparece em um vestido off-white, com inspiração vintage do século XVIII, assinado pela estilista Dilara Findikoglu, joias Tiffany & Co. e sapatos Saint Laurent. Bruno optou por um terno de Wales Bonner, sem camisa e gravata.

A cerimônia foi conduzida pelo pastor Henrique Vieira e teve trilha sonora assinada por Maria Gadú, que entoou clássicos como "Oração ao Tempo" e "Você é Linda". Após o rito, os convidados se reuniram ao redor de uma longa mesa de jantar.

Entre as celebridades convidadas para o evento intimista e luxuoso estavam Bruna Marquezine, Juliette, Sophie Charlotte, Xamã, Carolina Dieckmmann e Hugo Gloss.

Carolina Dieckmmann foi responsável por um dos momentos mais emocionantes da noite. Ela subiu ao palco com Sol de Maria, neta de Preta Gil, para cantar "Sinais de Fogo". Intérprete da música, a filha de Gilberto Gil morreu no último dia 20 e faria 51 anos na sexta-feira (8).

