Giovanna Antonelli retira silicone dos seios após fazer rinoplastia

Giovanna Antonelli, que está no ar em “Quanto Mais Vida, Melhor”, se submeteu a uma cirurgia para retirar o silicone dos seios, na última quinta-feira, no Rio de Janeiro.

A assessoria da atriz confirmou a informação à coluna de Fábia Oliveira, do portal Em Off. A cirurgia foi realizada pelo médico Régis Ramos.

Com o mesmo cirurgião plástico, Giovanna já havia feito recentemente uma rinoplastia.

Atualmente, cada vez mais mulheres vêm aderindo ao explante de silicone - retirando completamente as próteses e as cápsulas que se formam ao redor delas. Muitas relatam sintomas da doença do silicone, umas apontam que apenas não querem mais o objeto dentro do corpo, enquanto outras querem voltar a ter os seios naturais e menores.

Outras famosas que retiraram o silicone dos seios foram a atriz Carolina Dieckmann, a influencer Evelyn Regly e a ex-BBB Amanda Djehdian.

Giovanna ainda não mostrou o resultado do explante. Com fotos antes do explante, é possível ver que o tamanho do silicone da atriz na época já era bem discreto: