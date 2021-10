Gigi Hadid e Zayn Malik se separam após cantor ser acusado pela sogra de agressão

Outras fontes disseram à Entertainment Tonight que a separação ocorreu antes da briga entre Zayn e Yolanda. “Gigi e Zayn se separaram antes do incidente com Yolanda. Os dois estão criando a filha, mas não estão juntos. Eles tentaram fazer as coisas funcionarem para sua filha, mas não estava funcionando”, informou a fonte.

