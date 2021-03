Geraldo Luís deixa UTI e agradece Ludmila Hajjar: ‘salvou minha vida’

“Obrigado aos que estão me fazendo passar dia após dia por esse rio turbulento. Só quem passou sabe. Eu continuo internado, seguindo agora mais a fisioterapia no quarto. Sem dores, sem falta de ar! A cada um de vocês meu carinho e agradecimento pelas orações. Deus abençoe e proteja vocês. Pulmão ainda em recuperação segundo a tomografia mostrou”, finalizou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.